Yomawari : une suite sur PS4 et Vita

Petit succès inattendu au Japon (50.000 ventes, quand NIS n'en souhaitait que la moitié),connaîtra une suite comme vient de le confirmer l'éditeur, intituléL'ambiance morbide sera de retour et l'on nous promet cette fois une version PlayStation 4 (en plus de celle sur PS Vita), attendue pour le 24 août sur l'archipel. Le premier épisode est disponible depuis quelques temps chez nous, sur la portable de Sony mais également sur PC via Steam.