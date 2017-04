Difficile de passer deux ou trois jours sans accueillir une nouvelle vidéo deet voici maintenant le trailer de présentation de Brainiac, grand méchant du mode Story et bien évidemment jouable à loisir dans les autres modes.38 persos sont prévus pour cette suite (sans que l'on sache si ce chiffre inclus ou non les DLC) et NetherRealm donne d'ailleurs RDV ce vendredi pour dévoiler le prochain élu.Le titre sortira lui le 16 mai sur PlayStation 4 et Xbox One.