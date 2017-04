L'Ombre de la Guerre montre ses Dragons

revient s'illustrer en vidéo, toujours via IGN, en nous montrant cette fois l'une des nouveautés majeures de cette suite : la possibilité d'utiliser des dragons comme monture.Apparaissant soit de manière aléatoire ou via un script lors des missions principales, les dragons sont de base sauvages et attaqueront tout ce qui se présente devant eux. Il faudra l'affaiblir, notamment avec un headshot qui le fera tomber au sol, avant de pouvoir le maîtriser et ravager les camps ennemis. Un dragon allié le restera et pourra être rappelé via votre capacité d'invocation, sachant qu'il sera également possible de se téléporter directement sur son dos pour aller plus vite.Enfin, comme vous pouvez le voir à 01:50, les dragons ne sont pas les seules créatures que vous pourrez exploiter en soutien.sortira à la fin du mois d'août sur PC/PS4/One.