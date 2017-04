Le recyclage sera une part importante dans le gameplay deet cette énième vidéo vient le prouver avec cette possibilité de looter un peu tout et n'importe quoi pour ensuite le faire passer au compresseur qui se chargera de faire le reste et vous octroyer un peu de matos utile dans votre survie.Ce reboot sortira le 5 mai prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.