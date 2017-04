Friday the 13th : enfin une date de sortie

Hé ben il était temps. Après avoir enchaîner les reports, l'adaptation kickstartée dea enfin sa date de sortie définitive : le 26 mai prochain (en dématérialisé) sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et pour environ 40€ dans tous les cas.Pour ce qui est du jeu, on rappelle un jeu : il s'agira de base d'un jeu multi où un joueur incarne Jason, tandis que sept autres seront les jeunes et beaux adolescents qui devront se cacher et fuir, le but étant de survivre jusqu'au bon matin. Quelques temps après le lancement, le titre se verra ajouter une campagne solo qui retranscrira les scènes clés des différents films.