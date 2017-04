Outlast 2 : nouveau trailer à J-4

Les amateurs de survival-horror ont rendez-vous ce 25 avril sur PC, PS4 & One avec le lancement deen dématérialisé, prenant cette fois place en Arizona où votre personnage journaliste et ses deux coéquipiers (dont son épouse) vont enquêter sur le meurtre d'une femme enceinte… avant de se retrouver séparés comme le veut la tradition du genre.Ceux qui préfèrent une belle boîte n'auront qu'à patienter trois jours de plus pour pouvoir chopperpour une quarantaine d'euros (uniquement sur PS4 et One), regroupant le premier épisode, son extension et cette suite.