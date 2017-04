Games with Gold : le programme de mai

Microsoft nous livre sa liste des jeux gratuits pour les abonnés GOLD à télécharger dès le mois de mai. On sent d'ailleurs la petite période Star Wars avec deux jeux dédiés sur Xbox 360, en rappelant pour les abonnés EA Access queest disponible dans le coffre depuis quelques temps.Xbox One :Du 1er au 31 mai :Du 16 mai au 15 juin :Xbox 360 :Du 1er au 15 mai :Du 16 au 31 mai :