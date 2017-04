Pour les gros retardataires, rappelons que c'est aujourd'hui que sort dans les bacsqui est ni plus ni moins que l'édition GOTY incluant le jeu de base et ses deux extensions : Ashes of Ariandel et The Ringed City.Assez facilement trouvable pour une cinquantaine d'euros selon votre revendeur, et en voici le trailer de lancement.