NieR Automata : précision sur les ventes

Square Enix a apporté un peu de précisions sur le succès de NieR Automata, avec un million d'exemplaires écoulés à travers le monde, sachant que ce chiffre combine les expéditions et les ventes numériques. On apprend donc ainsi que la moitié du succès se trouve à l'est avec 500.000 unités en regroupant les territoires asiatiques et le Japon (300.000 exemplaires vendus en boîte pour ce dernier).



En analysant un peu la chose, on se rend surtout compte qu'au niveau mondial, le succès est un peu plus relatif puisqu'en enlevant les quelques 200.000 ventes Steam (dont certaines peuvent néanmoins concerner l'Asie), il reste donc plus ou moins 300.000 unités sur PS4 pour la totalité de l'occident (Europe + USA notamment).



Pas si surprenant en jetant un œil aux pays anglo-saxons : au Royaume-Uni, le jeu a tout simplement fait un flop (il a démarré à la 17ème place en mars) et aux USA, le titre doit se contenter de la 9ème place sur la totalité du mois précédent, ce qui est déjà un peu mieux.