Alors que le jeu serait apparemment passé GOLD (la soudaine bannière dorée du compte Twitter semble éloquente),accueille aujourd'hui le cinquième et dernier trailer de sa série consacrée à présenter le mode histoire, qui on le voit ici mettra en avant le toujours aussi vilain Brainiac.On attend le lancement de cette suite pour le 16 mai prochain sur PlayStation 4 et Xbox One.