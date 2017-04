Le studio Deck13 (Lords of the Fallen) nous fournit une deuxième vidéo sur le système de combat de, qui reprendra de base les mêmes lignes que les jeux d'action exigeants depuis la percée de Demon's Souls, en y ajoutant des features propres comme le dosage de puissance et la possibilité de détruire des parties de l'adversaire pour améliorer le loot. Un compagnon de route (un drone en fait) sera également au programme pour vous assister dans votre aventure.Sortie prévue le 16 mai sur PC, PS4 & One.