On ne compte plus les vidéos autour du reboot deet en voici une de plus destinée à présenter la station Talos I, cadre de l'aventure où votre personnage se réveillera seul après avoir subit diverses expériences, jusqu'à l'arrivée d'extra-terrestres ne souhaitant pas faire dans la demi-mesure.Attendu pour le 5 mai sur PC/PS4/One, le titre proposera au préalable une démo jouable le 27 avril (une heure de jeu, avec transfert de sauvegarde).