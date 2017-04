Disney Afternoon Collection se lance en vidéo

Lancé hier en dématérialisé sur PC, PlayStation 4 et Xbox One,vient nous rappeler son existence avec un trailer de sortie que voici.19,99 euros la compilation façon Megaman où l'on retrouvera les six titres suivants de l'époque 8bits, avec un petit lifting pour le 1080p, une fonction rewind pour les moins courageux, du time-attack, du boss-rush et enfin une galerie.Les six concernés :Prévu pour le 18 avril sur PC, PS4 & One, pour 19,99€ (uniquement en dématérialisé pour le moment).