Une date pour le retour de Micro Machines

Codemasters nous dévoile le premier trailer de, grand retour de la franchise éponyme avec un lancement prévu le 23 juin sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Outre les modes classiques en courses normales ou en version « élimination » (le dernier à chaque tour est éliminé), cet épisode ajoutera un mode Bataille en arènes, incluant de la Capture de Drapeau et du Team Deathmatch. Le tout sera jouable jusqu'à quatre en local et douze joueurs en ligne, en ajoutant la personnalisation des véhicules.