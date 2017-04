Dissidia Final Fantasy : un trailer pour Bahamut

On parle beaucoup de nouveaux personnages ou stages dansversion Arcade mais on en oublie les invocations, discrètes jusque là car au nombre de six seulement depuis le lancement. Une septième arrivera néanmoins le 20 avril via une MAJ avec l'indispensable Bahamut, présenté ci-dessous en vidéo.On rappelle que la version « console » (dont on imagine PS4) a bien été confirmée, avec probablement un mode Story selon les souhaits du producteur, mais sans date pour le moment.