Reservoir Dogs : l'autre adaptation à venir

L'information est tombée il y a quelques semaines sans qu'on ne la remarque :, film culte de Quentin Tarantino, connaîtra prochainement une seconde adaptation sur PC (le 18 mai) puis un peu plus tard sur Xbox One.Un titre au design un peu douteux pour le fan qui se demandera tout de même comment on a pu décemment passer demais il faudra faire avec, surtout que les premiers retours de la dernière PAX sont loin d'être mauvais, évoquent un titre très sympathique qui réemprunte un peu à dusous 18 missions, avec un système particulier en bonus qui n'est pas sans rappeler du: vous faîtes une action avec un personnage, pouvait ensuite revenir en arrière dans le temps pour incarner un autre perso et faire autre chose, et ainsi de suite (trois fois maximum) pour au final lancer la grosse salve en quelques secondes à l'écran.En voici un nouveau trailer.