Code Vein : le Souls maison de Bandai Namco ?

Devant désormais oublier la licencepour un bon moment, son producteur étant décidé à tenter d'autres trucs, Bandai Namco tentera tout de même de tabler sur le style exigeant avec, un titre dont le slogan fait preuve d'éloquence par rapport à ce que l'on vient de dire : « Prepare to Dine ».On ne sait pas grand-chose, pas mêmes les plates-formes dédiées, mais un teaser est tout de même disponible depuis quelques jours (voir ci-dessous) en attendant le vrai trailer ce jeudi.En voici tout de même quelques infos en leak :- Créé par une partie de l'équipe de God Eater.- Tournera sous Unreal Engine 4- Prévu pour 2018 en sortie mondiale.- Le jeu tournera autour des « Revenants », des sortes de vampires que l'on incarnera directement avec le lot de pouvoirs qui va avec et même une société qui nous est entièrement dédié, bien qu'isolée du reste du monde.- Les Revenants ont un léger problème au quotidien : s'ils viennent à manquer de sang, ils ne meurent pas mais se transforme de manière définitive en monstres (les Lost). La bonne nouvelle est que vous pouvez vous nourrir du sang des Lost pour maintenir votre état.- Vous l'avez donc compris : les donjons à parcourir (avec un allié IA) serviront à trancher du Lost pour aspirer du sang avec une pièce d'équipement dédiée, sachant que vous aurez un paquet d'armes à votre disposition entre épées, épées à deux mains, marteaux et lances.- On ignore s'il y aura du multi.