Outre sa nouvelle zone qui permettra de nouvelles quêtes principales et tout un tas de choses secondaires,apportera également la classe du Gardien, capable d'utiliser les « forces de la nature » et qui pourra être accompagné d'un bon gros ours pour résoudre quelques problèmes.Le voici présenté en vidéo en attendant le lancement de cette extension le 6 juin (PC/PS4/One), en DLC si vous avez l'original ou dans une boîte qui regroupera la totale.