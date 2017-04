NieR Automata : le DLC se dévoile

Comme promis, Square Enix a tenu un Live Stream pour fêter le succès de(un million d'exemplaires livrés en comptant les ventes dématérialisées), où l'on a pu apprendre l'arrivée d'un DLC à 1500 yens, soit environ 15 euros, sauvagement nommé « 3C3C1D119440927 ».Attendu pour le 2 mai au Japon et on ne sait quand chez nous, cette extension ajoutera quelques costumes venus de, de nouvelles musiques, des items et surtout un mode Colisée en plus de quelques quêtes annexes. Un Colisée qui permettra d'ailleurs d'affronter les patrons de Square Enix (Yosuke Matsuda) et Platinum Games (Kenichi Sato).On ajoutera à cela un costume gratuit pour, prévu ce mois-ci (au Japon du moins) et une déclaration du Président de Square Enix : devant le succès critique et commercial de, il souhaite déjà une nouvelle collaboration future avec Platinum Games.