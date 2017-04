Star Wars Battlefront II se dévoile enfin [UP3]

Electronic Arts vient enfin de lâcher la première BA complète mais sans gameplay de, attendu pour le 17 novembre 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Pour les information, voici ce qu'il y a a grignoter :- Reprendra l'univers des Épisodes I à VII- Skins de Episode VIII (The Last Jedi) en bonus de précommande- Campagne solo confirmée où l'on y incarne le commandant Iden Versio des forces spéciales impériales.- Multi jouable jusqu'à 40.- Batailles spatiales dès le lancement, jouables jusqu'à 24.- Persos confirmés : Luke, Yoda, Dark Maul, Rey et Kylo Ren.- Toujours le mode survie en coop en écran splitté.Deux éditions sont pour l'heure au programme avec tout d'abord la standard qui en cas de bonus de précommande ajoutera les skins Kylo Ren et Rey de, des compétences spéciales pour ces deux derniers, et une dernière pour le Faucon Millenium.Une édition Elite Trooper Deluxe accompagnera tout cela :- Le jeu- Accès anticipé 3 jours avant la sortie (14 novembre)- Accès anticipé à divers bonus contenant les 4 classes (armes & compétences)- Les bonus de préco cités à l'instant- Pas de Season Pass (ça ne veut pas dire : pas de DLC).- Disney confirme : le scénario de la campagne solo fera officiellement partie de l'histoire canonique de Star Wars.- La campagne, chapeautée par le scénariste de, couvrira 30 ans de bataille, probablement situé de la fin de l'Episode VI (bataille d'Endor) à l'Episode VII.