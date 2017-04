Rayman Legends se montre sur Switch

Ubisoft a profité du dernier Nintendo Direct pour rappeler au cas où quearriverait dans le courant de l'année sur Nintendo Switch, ce qui reste toujours sympa vu l'excellence du titre même si l'on espère un prix tout aussi cool vu l'âge du jeu, sans parler du fait qu'il a carrément été offert aux abonnés GOLD sur Xbox One il y a un moment.Ubisoft qui contrairement à ses habitudes n'a pas encore fait preuve d'une grande ambition sur le nouveau support de Nintendo, se contentant de portages déjà disponibles () ou à venir (et) et d'une énième adaptation du jeu de plateauà venir en fin d'année.