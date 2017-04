Deformers arrivera la semaine prochaine

Actuellement en train de repenser un peu son avenir, Ready at Dawn lâchera son petitle 21 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec même une version boîte (29,99€ dans tous les cas, et 2€ de moins si vous passez par Steam).Le titre se présente comme une espèce de Smash Bros en 3D où comme dans ce dernier, il faudra éjecter les opposants de la zone sous trois modes de jeu (tous jouables en solo, en multi local ou en ligne) : Deathmatch, Team Deathmatch et FormBall. 9 arènes sont au programme, et pas moins de 36 personnages répartis en cinq classes.Le développeur indique en outre qu'en cas de précommande, vous repartirez avec le pack Fondateur qui ajoute quatre personnages supplémentaires en accès anticipé (ils seront déblocables pour tous les autres à condition de gratter de l'xp).