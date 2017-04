Project CARS 2 présente son Rallycross

L'année fiscale sera marquante pour les jeux de courses entre, le nouveaumais également, attendu pour cette fin d'année sur PC/PS4/One (compatible VR dans le premier cas) et qui s'illustre ici avec deux vidéos.La plus importante reste la première puisque permettant d'annoncer l'introduction du rallycross et de quelques véhicules dédiées, montant le « casting » à plus de 170 bolides et la promesse du plus grand nombre de pistes jamais vu dans un jeu du genre. En tout cas sur consoles.