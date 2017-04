Rime : nouvelle vidéo et quelques images

Grey Box et Tequila Works livrent le second carnet de développeur sur(toujours en vostfr en allant si besoin faire un tour dans les options) pour revenir sur le design général, que ce soit sur le rendu, le jeu des couleurs, les bruitages ou les musiques.Quelques images sont également fournies en rappelant que le titre sortira le 26 mai sur PC/PS4/One en boîte et en dématérialisé, puis quelques semaines après sur Switch.