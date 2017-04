Il n'y a pas que chezque la marque Porsche fera vibrer ses moteurs puisqueen accueille aujourd'hui un DLC dédié avec 7 bolides pour 6,99€, et évidemment gratuit pour ceux qui possèdent l'Édition Ultime.- 2016 Porsche 911 GT3 RS- 2016 Porsche Cayman GT4- 2017 Porsche Panamera Turbo- 1973 Porsche 911 Carrera RS- 1995 Porsche 911 GT2- 1955 Porsche 550A Spyder- 1960 Porsche 718 RS 60On rappelle que cet épisode au succès certain (meilleures ventes de la franchise Horizon) devrait achever le plus gros de son suivi dans les semaines à venir avec le lancement de la deuxième extension.