Agents of Mayhem : une longue présentation vidéo

Volition nous propose la retransmission de sa longue présentation vidéo d'(début du gameplay à 21:40), le spin-off dequi effectivement se différencie drastiquement de l'original sur de nombreux points.La principale évolution vient en effet de multiples personnages à incarner, chacun proposant ses propres aptitudes en combat. Même si le titre reste en monde ouvert, les missions seront bien plus instanciées que de coutume, avec choix au préalable de trois persos (on peut passer de l'un à l'autre en un clic) et du mode de difficulté avec les bonus qui vont avec lorsque vous boosterez le challenge.Vu le style, on continue d'être étonné de l'absence de mode coopération et il faudra désormais attendre la fin du mois d'août pour découvrir la version finale manette en main.