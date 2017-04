Star Wars Battlefront 2 : le teaser déjà en ligne

A quelques heures de la diffusion officielle, le teaser dese voit leaké sur la toile pour découvrir que le titre proposera bien une campagne solo en plus de son multi, couvrira toutes les ères (au moins de Star Wars I à VII) et proposera même les persos/skins deen bonus de précommande.Le partenariat avec Sony est en outre toujours d'actualité et coté date de sortie, on peut miser sans mal sur le 24 ou 31 octobre.