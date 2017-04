Warriors All-Stars confirmé en occident

Comme le suggérait le récent dépôt de marque, Koei Tecmo sortira bien sonen Europe et aux USA sous le nom de, uniquement sur PlayStation 4 et PC pour le 1er septembre prochain, la version PS Vita passant tout simplement à la trappe.Un cross-over qui on le rappelle réempruntera la classique formule Musou mais en ratissant parmi les diverses licences de l'éditeur : Kasumi (Dead or Alive), Ryu Hayabusa (Ninja Gaiden), Sanada (Samurai Warriors), Horo & Hoka (Toukiden), William (NiOh) et d'autres séries, certaines totalement inconnues du public occidental.En voici le trailer d'annonce.