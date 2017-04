Serious Sam s'offre un petit trip old-school

La licencecontinue de ratisser large pour se faire un nom et après la version VR en fin d'année dernière (HTC Vive et Oculus Rift), on nous emmène cette fois vers le old-school avec, un shoot en vue du dessus jouable jusqu'à quatre en ligne et qui compte bien garder toute la nervosité de la franchise.Le titre est développé par l'indépendant Crackshell, édité par Devolver, et ça sortira cet été sur Steam, sans qu'on ne sache encore si les consoles y auront droit un jour.