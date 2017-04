L'Ombre de la Guerre : 4 minutes de gameplay

IGN nous livre un nouvel aperçu 100 % gameplay pour, deuxième épisode de la franchise de Monolith qui montre ici quelques points essentielles de l'aventure, comme le retour du contrôle des esprits des ennemis pour gratter quelques informations, ou encore la vision spéciale.On notera surtout que le système de Nemesis est cette fois directement intégré à l'histoire principale et que l'on pourra bénéficier d'alliés sur le terrain, généralement à des moments clés.La sortie est attendue pour le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec compatibilité PS4 Pro et l'assurance d'un patch pour la Xbox Scorpio, au mieux dès que cette dernière sera disponible.