Hellblade redonne des nouvelles en vidéo

Faisant la couverture du prochain Game Informer, c'est via la chaîne de ce même magazine que lede Ninja Theory s'offre quelques nouvelles séquences de gameplay et le besoin d'affirmer que le titre ne sera pas un simple jeu d'action comme quelques unes de leurs précédentes productions (Enslaved ou DMC) puisqu'il y aura un certain nombre de puzzles mais pas que : l'équipe veut davantage mettre en avant l'aspect narratif que l'enchaînement de combats.Toujours prévu pour 2017 si tout va bien, sur PC & PS4.