Mass Effect Andromeda : les effets de la MAJ 1.05

Comme prévu, Bioware a lancé hier sa MAJ 1.05 pourdont l'une des intentions premières est d'améliorer le rendu des yeux pour éviter que certains personnages ressemblent à de simples androïdes durant les cinématiques.L'effet est parfois assez notable comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous et l'on rappelle que cette MAJ ajoute également de nombreux correctifs, la possibilité de zapper les animations entre les planètes, l'augmentation de la taille de l'inventaire et une petite amélioration dans le mouvement des lèvres.D'autres modifications sont au programme dans les deux mois à venir, dont davantage d'éléments de personnalisation dans la création de l'avatar, une amélioration du rendu des cheveux et une animation davantage travaillée durant les cinématiques.