Naruto to Boruto SS se dévoile en vidéo

Bandai Namco voit fuir sur la toile le premier trailer de, sa nouvelle adaptation qui ne sera pas développée par CyberConnect2 mais par « Soleil », une filiale de Valhalla Game Studios ().Pas d'aventure ici mais des affrontements en arènes jusqu'à huit joueurs en ligne (en 4V4), avec comme on s'y attendait la confirmation d'une sortie sur PC et Xbox One en plus de la PlayStation 4.Rappelons qu'une trilogie Remaster desest également au programme pour cette année.