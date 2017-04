Dragon Quest Heroes II : Mina et Maya en vidéo

Après DQ VI et DQ VII, petit bond en arrière dans la chronologie avec la présentation vidéo de Mina et Maya, les deux jumelles de Dragon Quest IV qui seront au casting de, dont la sortie approche à grands pas puisque prévu pour le 25 avril sur Steam et le 28 sur PlayStation 4.N'oubliez pas qu'une démo jouable est toujours disponible sur la console de Sony pour patienter un peu.