Un peu de gameplay pour Yonder

Annoncé depuis un moment et pour l'heure assez méconnu, le petits'illustre rapidement avec deux petites vidéos de gameplay pour montrer son concept, finalement proche du Harvest Moon-like avec l'absence de combats pour privilégier l'exploration, l'agriculture, la pêche, l'artisanat et les relations entre vous, les PNJ et les différents animaux aux travers des huit environnements.Sortie prévue pour le 18 juillet sur PC et PlayStation 4.