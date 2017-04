Le projet smartphone de Yoko Taro se dévoile

Yoko Taro a beau avoir donné tout de lui-même sur la réussite, l'homme n'en a pas oublié une éventuelle porte de sortie financière au cas où quelque chose venait à foirer, ce qui au Japon signifie une production smartphone.donc, à venir sur iOS et Android et qui se présente comme un RPG au design pas dégueu, essentiellement basé sur les combats comme souvent dans ce type de produit où l'on n'oubliera pas un semblant de scénario (chaque personnage ayant le sien) mais également un poil de narration directement lié aux quelques 150 armes du jeu.Bref, ça sort au Japon pour ce printemps et Square Enix oblige (quand on ne parle pas d'un portage), il s'agira évidemment d'un F2P.