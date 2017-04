NBA Playgrounds sur PC, PS4, One et Switch

A défaut de parvenir à lutter contre la franchise de 2K Sports, Electronic Arts misera temporairement sur la carte de l'arcade en annonçantsur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec un lancement prévu le mois prochain (pas plus de précisions), uniquement en dématérialisé, et pour 20€.Développé par Saber Interactive, le titre proposera les licences officielles de la NBA, du solo mais aussi et surtout du multi aussi bien en local qu'en ligne.