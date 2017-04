Warner Bros & Avalanche sur CARS 3

Déjà sous-entendu il y a quelques temps, le partenariat entre Warner Bros et Disney s'officialise aujourd'hui. Alors que EA s'occupera de Star Wars et Square Enix de Marvel, Warner Bros tentera de gratter quelques billets avec quelques adaptations de projets Disney/Pixar, à commencer aujourd'hui parannoncé sur les consoles actuelles mais également les old-gen :- PS4/PS3- One/360- Switch/Wii U20 bolides et autant de circuits pour ce jeu de courses (évidemment) jouable sous six modes de jeu, développé par le studio Avalanche (Disney Infinity).