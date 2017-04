Infinite Warfare : du Shaolin face aux zombies

En attendant que Activision se décide à confirmer le développement de, c'estqui continue son suivi avec une présentation du prochain chapitre du mode Zombie : « Shaolin Shuffle ».Encore plus barré que d'habitude, cet épisode situé dans les années 70 vous offrira la possibilité de vous la jouer Kung-Fu en rajoutant quelques armes classiques du genre (katana, shurikens…) en rajoutant que l'actrice Pam Grier sera au casting.Tout cela sera intégré à l'extension « Continuum » prévue le 18 avril sur PS4, ajoutant en outre 4 cartes multi. Le DLC n'arrivera pas avant mai sur PC et Xbox One.