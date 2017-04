Injustice 2 : présentation vidéo de Catwoman

Déjà confirmé depuis quelques temps, la présence de Catwoman au casting d'fait en cette fin de journée l'objet d'une présentation concrète avec la vidéo que voici.Quasiment 25 personnages sont actuellement confirmés pour ce deuxième épisode attendu pour le 16 mai sur PlayStation 4 et Xbox One, qui quel que soit son roster aura également droit à d'autres challengers par la suite via Season Pass.