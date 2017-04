Agents of Mayhem : le trailer FR + date précise

Quelques heures après le leak, place à la diffusion officielle du premier trailer (non-CG) de, l'occasion d'apprendre via le communiqué de presse qu'à défaut de mode coopération annoncé pour l'heure, le titre sera bien en monde ouvert et avec son lot de véhicules.La date de sortie se précise également : le 18 août sur PC, PS4 & One.