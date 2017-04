Encore une vidéo de présentation pour le futur, avec ici le duo Terry et Carver, tous deux venus de Dragon Quest IV.Rien de plus à signaler pour cette suite qui arrivera à la fin du mois en Europe, laissant de coté les versions PS3 et Vita : prévu le 25 avril sur PC via Steam, puis le 28 sur PlayStation 4. Un bundle des deux épisodes a récemment été lancé sur Switch, mais n'a pas encore été annoncé chez nous.