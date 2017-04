N'ayant rencontré aucun succès au Japon, le petittentera tout de même sa chance en occident comme vient de l'annoncer XSEED qui sortira ce produit chez nous le 19 mai, sur PlayStation 4 comme sur PS Vita.Spin-off de, ce titre un poil plus sérieux que son modèle se reposera sur de l'A-RPG avec une team de quatre combattants (on peut contrôler chacun), ses personnages haut en couleurs et son lot de donjons.