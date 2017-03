Et une quatrième collaboration pour: après Batman, Retour vers le Futur et Hot Wheels, le titre s'approchera de la franchise Fast & Furious avec, pour coïncider avec le lancement dele 14 avril au cinéma, un nouveau véhicule en DLC.1,99€ le bolide, comme de coutume, qui sera accompagné de pneus six skins et de pneus Ice Charger.