Guardians of the Galaxy : premier trailer

Le premier épisode de(façon Telltale) sera lâché le 18 avril comme annoncé il y a quelques jours et le développeur a souhaité bien faire les choses en proposant aujourd'hui le trailer pour accompagner l'information.4,99€ l'épisode comme de coutume (PC/PS4/One/Mac/iOS) sachant que si vous patientez jusqu'au 2 mai, vous pourrez directement récupérer une version boîte sur consoles, contenant sur le disque le premier épisode et le season pass pour télécharger le reste au fur et à mesure de la disponibilité.Rajoutons enfin que d'autres plates-formes sont prévues pour accueillir cette adaptation, sans plus de précisions pour le moment même si l'on se doute que la Switch devrait faire partie du lot, Telltale ayant commencé à larguer ses jeux chez Nintendo depuis 2015.