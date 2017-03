Destiny 2 : premier trailer + version PC

La dernière cité sur Terre est tombée devant les terribles forces de Ghaul, l'imposant Commandant de la Legion Rouge. Les Gardiens perdent leur énergie et seuls certains ont survécu à l'attaque. Vous vous aventurerez dans de mystérieux mondes inexplorés du système solaire, pour découvrir des armes dévastatrices et des compétences de combat. Pour vaincre la Légion Rouge et affronter Ghaul, vous devrez rassembler les derniers héros de la Cité, et combattre pour reprendre votre foyer.

Comme promis, Activision Blizzard et Bungie dévoilent le premier trailer deet pas de bol, il faudra se contenter de la CG pour le moment (vivement l'E3 donc).Prévu sur PC, PS4 & One pour le 8 septembre, avec une bêta lâchée au préalable (mais sans date pour le moment) si vous passez par la case précommande.- Edition Pass (100€, comprenant le Season Pass)- Edition Numérique Deluxe (110€, même chose avec quelques bonus)- Edition Limitée- Edition Collector (250€)- Davantage de narration et de cinématiques- Un leader par classe (Cayde-6 est le leader de la classe Hunter)- Nouveaux modes et cartes PVP- Davantage d'options de personnalisation