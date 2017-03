Snake Pass : trailer de lancement

Sumo Digital nous signale en vidéo que son petitest disponible depuis hier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, en ajoutant que chez Sony, c'est compatible PS4 Pro (4K & HDR) et chez Microsoft, l'option Xbox Play Anywhere est au RDV (achetez le jeu sur One, et vous repartirez aussi avec la version PC).Jeu de plates-formes à l'originalité certaine vu son « héros », le titre vendu pour 20€ s'offre son trailer de lancement.