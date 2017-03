IGN a pu poser les mains sur une version d'essai deet nous fait partager son expérience avec huit bonnes minutes de gameplay sur l'une des premières missions, l'occasion de rappeler qu'à l'instar de son concurrent direct, ce nouvel épisode optera cette fois pour les zones bien plus ouvertes dans sa campagne solo. N'oublions pas également que le titre posera en argument son mode Challenge à la difficulté bien plus relevée et sans aides à l'écran.Sortie prévue le 28 avril sur PC, PS4 & One.