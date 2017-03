Microids vient donner quelques nouvelles de, véritable arlésienne que les fans attendent depuis déjà huit ans et qui arrivera enfin le 20 avril prochain en Europe sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Un nouveau trailer pour présenter les bases du scénario, où l'on retrouvera Kate Walker, poursuivant son aventure auprès de la tribu Youkol qui l'a sauvé entre temps d'une mort certaine.Notons qu'une version Switch est également en chantier, mais encore non datée.