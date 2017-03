NIS America met en ligne la cinématique d'introduction ainsi que quelques images pour, version Switch déjà disponible au Japon depuis le lancement de la machine, et attendue chez nous pour le 26 mai (avec traduction FR comme sur PS4).Une édition qui on le rappelle réunira le contenu de l'original (déjà bien costaud) en plus des DLC : quatre nouveaux persos, trois classes et huit scénarios.